Die schönsten Ecken Heßheims erwandern, gleichzeitig besondere Gaumengenüsse kennenlernen, das bietet die Veranstaltung „Kulinarisches Heßheim“ am Samstag, 21. Mai, 13 bis 21 Uhr. Und zu gewinnen gibt es auch etwas.

Nach einem gelungenen Start 2019 musste die Veranstaltung wegen Corona zweimal ausgesetzt werden. Nun wollen die Veranstalter wieder durchstarten. Mit 18 Stationen sind es zwei mehr als 2019, die Strecke führt quer durch die Gemeinde und ist rund sechs Kilometer lang. Die Standorte der Teilnehmer liegen überwiegend in idyllischem Grün. Um einen Anreiz zu schaffen, alle zu besuchen, gibt es Karten, die an den einzelnen Stationen abgestempelt werden. Fleißige Sammler können am Ende an einer Verlosung teilnehmen.

Los geht es im Süden beim Geflügelzuchtverein mit Fingerfood. Unter einer schattigen Pergola am Sportplatz serviert der ASV Pfälzer Tapas und Saumagenburger. Im Generationenpark bietet der Förderverein Kindertagesstätte Slush-Eis, Frozen Yoghurt und Zuckerwatte. Seit Oktober im Amt wolle der Vorstand neue Wege gehen, „etwas Neues machen“, sagt Vorsitzende Nicole Handewald. Ziel des Vereins sei es, „nach Corona wieder die Kasse aufzubessern“, auf sich und die wichtige Kinderarbeit aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Für Kinder gibt es Glitzertattoos, außerdem dürfen sie Vorlagen malen, die zu Buttons gepresst werden.

Magie und Ballonkunst

Volker Rudolph will im Alten Friedhof mit Magie und Ballonkunst seine Zuschauer verzaubern. Wer möchte, kann sich in der Gestaltung von Ballonfiguren probieren. Im Vereinsheim des Männergesangvereins Liederkranz gibt es Spargelgerichte, der Blasmusikverein Heßheim spielt von 15 bis 18 Uhr moderne und traditionelle Blasmusik. Ganz im Norden der Gemeinde, im Weingut Hopp, dürfen Weine verkostet und einer Lesung des Vorsitzenden des Kultur- und Heimatvereins der alten Verbandsgemeinde Heßheim gelauscht werden. Mathias Hüther zitiert um 14, 15 und 16 Uhr aus Protokollen und Festschriften des 1907 gegründeten und rund 100 Jahre später aufgelösten Gesangvereins Vorwärts „interessante Stellen, die Chor wie Gemeinde betreffen“.

Im Zentrum rund um Rat- und Bürgerhaus heißt es beim Karnevalsverein Kiesbolle „Pfalz trifft Italien“, etwa mit Saumagen-Carpaccio oder Riesling-Caipirinha. In der Minigolfanlage werden frisch gemixte Cocktails kredenzt, und bei Büchereileiterin Kirti Walla können indische Spezialitäten probiert werden, wie das Fladenbrot ähnliche Naan, Hähnchencurry mit ausgefallenen Chutneys und das indische Nationalgetränk Mango-Lassi, das auf Yoghurt und Mangos basiert.