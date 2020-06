Nicht einfach ins Blaue, sondern gezielt spenden: Das war und ist in Zeiten von Corona der erklärte Wunsch von Inge Sahler. Schon seit zehn Wochen greift Sahler dafür tief in ihre Mehlbox.

Inge Sahler backt Kuchen. Mit ihrer Spendenaktion für das Klinikum Ludwigshafen will die Dannstadterin denjenigen etwas Gutes tun, die in Corona-Zeiten besonders viel Arbeit haben. Sie bereitet bevorzugt Kuchen und Torten, manchmal aber auch anderes Naschwerk für die Beschäftigten der Infektionsambulanz zu. Insgesamt 20 süße Gaben, immer zwei pro Woche, waren es bislang. „Darunter waren Apfel-, Käse-, Rhabarber-, Schokolade- und Russischer Rupfkuchen“, listet Sahler auf. Passend zur Saison spendete sie dem Team auch schon etliche Erdbeerkuchen. Am Sonntagmittag verließen eine Himbeersahnetorte und eine große Schüssel Tiramisu ihre Küche.

Vorsichtig in Empfang genommen werden die süßen Sachen von einer strahlenden Simone Orth. Wie schon an den anderen Tagen, holte die gelernte Arzthelferin, die am Klinikum an der Notaufnahme derzeit als Erstkontakt für Patienten fungiert, auch dieses Mal alles in Dannstadt ab. „Inge ist unser einziger Engel“, schwärmt die Frau aus Hochdorf-Assenheim über die kulinarische Unterstützung durch die Dannstadterin. Zwar hätte es anfangs von anderer Seite auch „Pizza für alle“ gegeben, das hätte aber schnell nachgelassen.

Auch ohne Corona soll es süße Leckereien geben

20 Leute, eingeteilt in Früh- und Spätdienst, umfasste zu Beginn der Pandemie die Mannschaft der Notaufnahme, die sich aus Ärzten, Krankenschwestern und Arzthelferinnen des Klinikums zusammensetzte. Unterstützt wurden sie von Sanitätern der Bundeswehr aus Germersheim und Baumholder. Inzwischen gebe es weniger Verdachtsfälle und damit seien es in der Ambulanz auch weniger Leute, berichtet Orth.

Keinesfalls nachgelassen hat jedoch die Begeisterung des Teams für die süßen Sachen aus dem Hause Sahler. „Diese Art von Spende wird sehr gut angenommen. Unsere Leute sind hin und weg!“, schildert Orth. Auch wenn es um Corona einmal ruhiger werden und die Pandemie abebben sollte: Inge Sahler möchte trotzdem weitermachen. „Dann gibt es alle 14 Tage einen Kuchen für das Klinikum von mir“, verspricht sie.