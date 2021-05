Die Stiftung des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers KSB unterstützt die digitale Ausstattung von weiterführenden Schulen im nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis mit 50.000 Euro.

Die Stiftung wolle dort helfen, wo die öffentliche Hand an ihre Etat-Grenzen stoße. Den Ausbau der digitalen Infrastruktur im Bildungswesen betrachte sie als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zitiert die Pressestelle der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises den Stiftungsvorstand. Die Notwendigkeit von Distanzunterricht und Homeschooling während der Corona-Pandemie habe den Bedarf an einer verbesserten digitalen Ausstattung der Schulen verdeutlicht, heißt es weiter.

Mit der Spende bestellte die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises 135 mobile Endgeräte, wovon jeweils 45 Stück an die Realschulen plus in Bobenheim-Roxheim und Maxdorf sowie an das Gymnasium Maxdorf verteilt wurden. Diese sollen an Schüler weitergegeben werden. Ziel ist es, Familien zu helfen, die Schwierigkeiten bei der technischen Ausstattung der Kinder für das Homeschooling haben, so die Sprecherin der Kreisverwaltung, Kornelia Barnewald.

Kreisbeigeordneter Manfred Gräf (CDU) übergab die Computer an die Schulleitungen. „Durch die Pandemie verschärft sich die soziale Ungleichheit in der Bildung. Wir dürfen nicht zulassen, dass Schüler aus wirtschaftlich schwächeren Familien den Anschluss verlieren“, betonte Gräf.

Die KSB Stiftung wurde vor mehr als 50 Jahren durch die Gründerfamilie des Unternehmens mit Stiftungskapital ausgestattet.