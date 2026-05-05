Was tun, wenn kritische Infrastruktur wie die Stromversorgung oder IT- und Kommunikationssysteme ausfällt? Das will die Stadtverwaltung Schifferstadt gemeinsam mit ihrer Freiwilligen Feuerwehr, der Nachbargemeinde Böhl-Iggelheim und dem Rhein-Pfalz-Kreis am Donnerstag, 7., und Freitag, 8. Mai, üben. Wie die Stadt Schifferstadt weiter mitteilt, kann es deshalb vor allem am Freitag zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit einzelner Fachbereiche und Referate der Verwaltung kommen. Weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im regulären Dienst an der Übung beteiligt seien, könne die Bearbeitung von Anliegen an diesem Tag länger dauern, schreibt die Stadt und bittet dafür um Verständnis. Regelmäßige Übungen dieser Art seien ein wichtiger Bestandteil des Katastrophenschutzes, um im Ernstfall schnell und koordiniert reagieren zu können.