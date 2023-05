Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im wiederaufgerollten Neuhofener Mord-Prozess hat Rechtsanwältin Katja Kosian kritische Fragen zu den Ermittlungen der Polizei gestellt. Ihr Mandant ist der inzwischen 71-Jährige, der am 6. März 2019 seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in der Jahnstraße erschossen hat. Am jüngsten Verhandlungstag ging es aber auch um die kaputte Beziehung des Paars. Und es gab Zwischenrufe.

Dass er seine Frau erschossen hat, ist unstrittig. Dafür war der Neuhofener im Februar vergangenen Jahres zu einer Haftstrafe von neuneinhalb Jahren wegen Totschlags verurteilt worden.