Mit Verärgerung reagiert die Agenda-Gruppe in Altrip auf die Initiative „Besser Radfahren Rheinauen“, hinter der auch die Altriper Grünen stehen. Bei deren erstem Treffen (wir berichteten am 15. Mai) ging es um die Straße in Altrip, die zur Rheinfähre führt, und eine sichere Radwegeverbindung. Mit just diesem Thema beschäftigt sich jedoch auch die lokale Agenda-Gruppe. Ein Beschluss des Ortgemeinderats – mit Zustimmung der Grünen.

Ob die Grünen es wohl vergessen haben, dass sich bereits eine Arbeitsgruppe um sicheren Radverkehr in der Gemeinde kümmert? „Die Altriper Grünen scheinen unter Amnesie zu leiden ...“, schreibt jedenfalls Hans-Peter Peters in einer Stellungnahme für die Agenda. Als CDU-Ortsvorsitzender merkt er zudem an, dass die CDU-Ortsgemeinderatsfraktion bereits im März vergangenen Jahres den Antrag gestellt hatte, nach einer neuen Wegeverbindung zur Rheinfähre zu suchen. Das Ergebnis einer sich anschließenden Diskussion im Ortgemeinderat: Wie Fahrradfahrer und Fußgänger sicherer zur Rheinfähre gelangen können, darüber soll sich die Lokale Agenda Gedanken machen. Dieser Beschluss fiel Anfang Juni 2020. Die RHEINPFALZ hatte darüber berichtet.

Inzwischen wurden Peters zufolge Gespräche mit dem Bürgermeister und dem Rhein-Pfalz Kreis unter Beteiligung von Landrat Clemens Körner (CDU) geführt, außerdem die Bauabteilung der Verbandsgemeinde befragt. „Dabei stellte sich schnell heraus, dass unsere Vorstellung einer Brückenverbindung über den Karl-Wörth-Kanal allein aus umweltschutzrechtlichen Gründen nicht umsetzbar ist. Nach einem Ortstermin mit Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) wurde eine mögliche parallele Trasse zur Rheinuferstraße in Augenschein genommen“, schreibt Peters.

Arbeit weder berücksichtigt noch gewürdigt

Da jedoch zunächst keine Mittel verfügbar gewesen seien, um ein Ingenieur-Büro zu beauftragen, sei über einen befreundeten Tiefbauingenieur eine ganz grobe Kostenschätzung vorgenommen worden. Die Machbarkeitsstudie dazu sollte dann nach einem Ortstermin mit dem Landrat im Frühjahr erfolgen. „Coronabedingt war dieser Termin bisher leider nicht möglich. Die natur- und wasserschutzrechtlichen Fragen und Problemstellungen wurden uns allen durch das Frühjahrshochwasser 2021 nochmals bewusst gemacht“, erklärt Peters.

Die Agendagruppe sieht ihre Arbeit nun von der Initiative „Besser Radfahren Rheinauen“ weder berücksichtigt noch gewürdigt. „Ohne jede Information oder Rücksprache mit uns“ stellten sich die Grünen in den Fokus einer Radwegeoffensive. „Das macht uns fassungslos und scheint schon Wahlkampfgetöse zur Bundestagswahl zu sein“, heißt es in der Stellungnahme, in der die überparteiliche Arbeit der Agendagruppe zum Wohle der Altriper betont wird. „Wir lassen uns vor keinen Wahlkarren spannen, sind aber offen für jede Hilfe und Beteiligung an der Planung der Umsetzung dieser und anderer Aufgaben. Der weiteren Suche und Erörterung einer Wegeverbindung zur Fähre stehen leider neben den zu erwartenden erheblichen Kosten auch natur- und wasserschutzrechtliche Belange entgegen.“