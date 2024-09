In Otterstadt gibt es einen kleinen Protest gegen angedachte Windräder an der B9. Es sind bislang nur Anwohner der am Ortsrand liegenden Römerstraße, die sich gegen die Anlagen aussprechen.

Es ist ein geschätzt 30-Millionen-Euro-Projekt: Die Stadtwerke Speyer planen mit ihrem Partner – dem Unternehmen Weag Future Energies – bei Otterstadt und Waldsee einen Windpark. Es