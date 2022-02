Die heftige Kritik von Birkenheides Ortsbürgermeisterin an der Bauabteilung der Kreisverwaltung will der Landrat so nicht stehen lassen. Dass Bauanträge noch nicht genehmigt seien, hätte gute Gründe. Zudem fordert er eine Entschuldigung.

Landrat Clemens Körner (CDU) ist verwundert. Offenbar seien der Birkenheider Ortsbürgermeisterin Juliane Popp (CDU) wichtige Tatsachen nicht bekannt gewesen, teilt er in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Popp hatte kritisiert, dass die Genehmigung der Bauanträge für wichtige Projekte im Dorf lange auf sich warten lassen.

Um aus einer Wohnung weitere Säle für die Albertine-Scherer-Schule zu machen, bedarf es einer Nutzungsänderung, sagt der Landrat, hierfür fehle allerdings der nötige Antrag. Zwar habe es 2018 einen solchen gegeben, dieser sei jedoch im Juli 2021 zurückgezogen worden. 2019 sei ein weiterer Bauantrag gestellt worden, der allerdings auf Wunsch des damaligen Ortsbürgermeisters Rainer Reiß (CDU) zurückgestellt wurde. Denn es sollte geprüft werden, ob das vorhandene Treppenhaus brandschutztechnisch ertüchtigt werden kann, um auf ein außenliegendes Treppenhaus verzichten zu können. Ein Brandschutzbüro hat Lösungen erarbeitet, die der Kreisverwaltung im November 2021 mitgeteilt wurden. Der neue Bauantrag fehle jedoch. „Aber zu zielführenden Gesprächen stehen wir mit der Verbandsgemeindeverwaltung in Kontakt“, sagt Körner.

Auch zur geplanten neuen Kita, bei der Popp ebenfalls die ausstehende Baugenehmigung bemängelte, äußert sich der Landrat. Nachdem der Standort der Kita 2019 geändert wurde, sei der neue Bauantrag Ende Januar 2021 eingegangen. „Neben der Beteiligung mehrerer Fachbehörden ist doch jedem für die Sicherheit unserer Kinder Verantwortlichen klar, dass Brandschutz und Statik nicht nur eines ,Formblattes’ bedürfen, sondern einer verantwortlichen Prüfung mit der jeweiligen Unterschrift“, schreibt Körner. Die kompletten Unterlagen lägen nun seit 21. Januar vor, über diese müsse noch eine Entscheidung getroffen werden.

Körner bezeichnet die Kritik Popps am Bauamt der Kreisverwaltung als „ehrverletzende Äußerungen gegen einen Mitarbeiter“. Es bleibe abzuwarten, ob die Ortsbürgermeisterin „die Größe hat, sich bei dem von ihr angegriffenen Mitarbeiter zu entschuldigen“.