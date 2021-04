Am Ostersonntag kam es gegen 21.15 Uhr in der Maxdorfer Schulstraße zu einem Disput zwischen zwei Personen und schließlich zu einer handfesten Schlägerei. Wie die Polizei mitteilt, beschwerte sich ein Passant über den Fahrstil eines Autofahrers, der stieg daraufhin aus und die beiden schlugen und traten sich. Auch die Begleiter des Autofahrers beteiligten sich an der Schlägerei. Der Passant wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Ein paar der Täter sollen außerdem Messer mit sich geführt haben. Der genaue Tathergang ist derzeit noch nicht bekannt, auch nicht die Anzahl der Beteiligten. Zwei der Täter konnte Polizei bei einer anschließenden Fahndung in der Nähe des Tatorts ausfindig machen. Gegen sie wird wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zu den weiteren Tätern liegen keine Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefon 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefon 06237/934-1100 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.