Nach der ersten Idee reifen nun die Gedanken für eine weitere Kita in Maxdorf, speziell für die ganz Kleinen. Dass es nötig ist, steht außer Frage – und auch das Wo scheint relativ klar zu sein. Beim Wie soll ein Architektenwettbewerb helfen. Doch auf eine Frage haben sie in Maxdorf noch keine so rechte Antwort.

Es klingt einmal mehr nach einem ziemlich großen Projekt, das die Maxdorfer mit ihrer neuen Kita für Krippenkinder verwirklichen wollen. Dabei ist der Ausgangspunkt, die Hauptstraße