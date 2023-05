Gegen 4.47 Uhr hat eine Anwohnerin in der Langgasse am Samstag die Polizei alarmiert: Die Frau beobachtete, wie Unbekannte durch die offenstehende Tür den Innenraum eines Autos durchsuchten. Ihr zufolge flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Haßlocher Straße. Aufbruchsspuren waren laut Polizei nicht vorhanden, Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Zeugin beschrieb die Täter so: dunkel gekleidet, ungefähr 20 Jahre alt, eine Person mit dunklen und eine mit blonden Haaren. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu kontaktieren.