Eine Serie von Bränden hält derzeit die Bürger in der Verbandsgemeinde Maxdorf und speziell in Birkenheide in Atem. Ein Lkw ist schon ausgebrannt, und auch ein Gartenhäuschen. Doch wie werden solche Verbrechen aufgeklärt? Ein Gespräch mit einem Experten und die Erkenntnis, dass es diesen einen Schlüsselmoment bei Ermittlungen gibt.

Ein Lkw, ein Auto, zwei Gartenhäuschen und jüngst ein Wohnwagen – die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Maxdorf hatten in den vergangenen Wochen mehr zu