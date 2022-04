88 Prozent der Fälle in der Kriminalitätsstatistik der Polizeiinspektion Speyer spielen in der Domstadt. Bei den zwölf Prozent mit Tatort Otterstadt oder in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen gab es im Jahr 2021 jedoch auffällige Tendenzen.

In den drei Gemeinden mit den höchsten Fallzahlen wurden Rückgänge verzeichnet, so Inspektionsleiter Kristof Brockmann am Montag: In Römerberg waren es 238 Delikte nach 278 im Jahr zuvor, in Dudenhofen 151 (2020: 188) und in Harthausen 147 (2020: 180). Zuwächse gab es hingegen in Hanhofen – von 67 auf 128 – sowie in Otterstadt, wo 122 Fälle in der Statistik stehen (2020: 104).

In Hanhofen sehen die Ermittler eine „temporäre Häufung von Beleidigungen und Körperverletzungen innerhalb eines Mehrfamilienhauses sowie von Sachbeschädigungen und Diebstählen an Kraftfahrzeugen“. Die Mehrzahl dieser Delikte sei aber aufgeklärt, die Aufklärungsquote gestiegen. In Otterstadt wird eine Diebstahlserie aus geparkten Fahrzeugen in der ersten Jahreshälfte 2021 als Ursache genannt, die ebenso wie eine Diebstahlserie in einem Supermarkt im November aufgeklärt worden sei.

Kaum noch Fahrraddiebstähle

Auch für die Gemeinden mit positiven Entwicklungen führt die Polizei Ursachen an: In Dudenhofen seien es jeweils deutlich weniger Körperverletzungen und Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum sowie an Fahrzeugen gewesen als 2020. „Außerdem waren in Dudenhofen 2021 kaum noch Fahrraddiebstähle und Betäubungsmitteldelikte zu verzeichnen.“ In Harthausen seien ebenfalls die Drogendelikte und Diebstähle aus Fahrzeugen zurückgegangen.