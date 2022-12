Auf Betrugsmaschen am Telefon fallen viele Menschen rein – auch im Rhein-Pfalz-Kreis. Eine besondere Krimilesung soll auf eine andere Art aufklären.

Anschaulich führte Autorin Nela W. Feuerstein mit Szenen zu betrügerischen Telefontricks aus ihrem Krimi „Klingeling...Enkelding“ in die Veranstaltung in der Limburgerhofer Gemeindebücherei ein. „Über Telefonbetrug habe ich sehr oft in der Zeitung gelesen – das scheint zugenommen zu haben, als während der Corona-Pandemie die Leute zu Hause waren“, berichtet Nela W. Feuerstein, wie sie auf die Idee für ihren Krimi gekommen war. Erschienen ist das Buch der Altriperin in diesem Jahr. Seit 2010 schreibt sie regionale Mundartkrimis: „Mord ist mein Hobby – aber nur auf dem Papier“, bekennt sie mit einem Lachen. In realistisch wirkenden Dialogen erfuhren die Zuhörer, wie im Krimi ein Rentnerehepaar mal einen Lottogewinn, ein anderes Mal eine Corona-Impfung in Aussicht gestellt bekamen – jeweils gegen Barzahlungen – und wie sie sich nicht über den Tisch ziehen ließen. Im Gegensatz zu Emil Schlury, ebenfalls eine Figur aus dem Buch, der dem vermeintlichen Polizeihauptmeister zum Schutz vor Einbrechern sein Bargeld und Schmuck überließ.

Wie nah an der Realität die fiktive Handlung ist, zeigten die Reaktionen der Zuhörer. Genau einem solchen Betrugsversuch, in dem vermeintliche Polizisten Senioren vor Einbrechern schützen wollen, erlebte Gudrun Andres selbst. Am Telefon habe der Anrufer behauptet, von der Polizeiinspektion Schifferstadt zu sein. Er habe gesagt, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hätte. „Sie hätten den Einbrecher festgenommen und bei ihm einen Zettel mit meinem Namen gefunden“, gibt Gudrun Andres das Gespräch wieder, in dem der Anrufer sie auf die Gefahr eines Einbruchs hingewiesen habe. Aufgefallen sei ihr, dass der Anrufer sie sehr oft mit ihrem Namen angesprochen hatte. „Das sollte wohl Vertrauen schaffen.“ Der Anrufer habe angekündigt, dass zwei Männer der Polizeiinspektion vorbeikämen, denen sie ihre Wertsachen geben könnte. „Die Geschichte kam mir bekannt vor. Davon hatte ich schon gelesen“, regte sich bei Gudrun Andres das Misstrauen. Daher reagierte sie kurz angebunden: „Ihr braucht niemanden vorbeizuschicken. Das klingt wie in der Zeitung“, habe sie zu dem Anrufer gesagt und aufgelegt.

Neuer Trick mit Solaranlagen

„Bewahren Sie sich Ihr natürliches Misstrauen und seien Sie skeptisch“, riet Polizeikommissar Michel Rüger den Zuhörern, der von der Polizeiinspektion Schifferstadt nach Limburgerhof gekommen war. Die Betrugsmaschen seien vielfältig, und es seien bereits Fälle aus allen Gemeinden im Bereich der Polizeiinspektion gemeldet worden. „In vielen Fällen geht es darum, die Hilfsbereitschaft der Menschen anzusprechen“, berichtet Rüger von angeblichen Notfällen, in die nahe Verwandte geraten seien und nun Geld bräuchten. „Rufen Sie immer denjenigen selbst an, um den es geht“, empfahl der Kommissar.

Die Betrüger seien erfinderisch und würden ihre Maschen auch auf aktuelle Themen beziehen. „Zurzeit sind Werbeanrufe für Solaranlagen häufig“, berichtete Rüger und bekam gleich mehrfache Rückmeldungen aus dem Publikum. Eine Frau erzählte, dass sie einen Anruf zu Fotovoltaikanlagen bekommen habe. „Ich habe gesagt, dass wir nichts brauchen, da war der Anruf gleich zu Ende.“ Rüger gab den Zuhörern einen wirkungsvollen Tipp mit auf den Weg: „Legen Sie einfach auf und verständigen Sie die Polizei.“ Der Limburgerhofer Sicherheitsberater für Senioren, Peter Binnefeld, der zu der Veranstaltung eingeladen hatte, empfahl, die Infos über Betrugsmaschen weiterzugeben: „Damit man Betrügern die Grundlage nimmt.

Noch Fragen?

Infos gibt es beim Sicherheitsberater für Senioren, den es in jeder Gemeinde gibt, wie zum Beispiel bei Peter Binnefeld aus Limburgerhof, Telefon 06236 691-160, E-Mail seniorensicherheitsberater@limburgerhof.