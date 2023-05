Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er wollte nur raus aus der Enge seines Dorfes und zur See fahren. Ein allzu menschlicher Wunsch von Karl Petry. Doch letztlich endete dieser auf einem Marineschiff in den Wirren des Zweiten Weltkriegs. Sein Sohn Reimar aus Mutterstadt berichtet aus Erzählungen und Dokumenten, was sein Vater erlebte.

„Ich wollte in keinen Krieg, ich wollte zur See fahren.“ Diesen Satz muss Reimar Petry (78) von seinem Vater Karl oft gehört haben und die Aussage muss ihm wichtig gewesen sein. Und so beginnt