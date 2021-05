„Sehr, sehr grausam!“ So fasst Maria Morgenstern ihre Jahre der Flucht zusammen. Es sind wenige Worte für viel Leid, das sie erfahren hat. Sie war zwölf, als sie mit Mutter, Schwester und Großeltern ihre Heimat im ehemaligen Jugoslawien Hals über Kopf verlassen und eine ungewollte Reise ins Ungewisse antreten musste. Schon immer wollte sie alles aufschreiben. Das hat sie jetzt getan.

„Lang lang ist’s her, aber trotzdem kann ich diese Erlebnisse nie vergessen.“ So beginnt Maria Morgensterns fünfseitiger Bericht, überschrieben mit „Meine Flucht“. Darin beschreibt sie, wie deutsche Soldaten am 8. Oktober 1944 mit Lastwagen vor dem Haus in Jarek standen. Der Ort liegt in der serbischen Vojvodina, sein heutiger Name ist Bački Jarak. „Wer sein Leben retten will, soll aufsteigen“, haben die Männer gesagt. Marias Opa Georg Stroh hatte tags zuvor noch ein Schwein geschlachtet und die Mutter gerade Brot gebacken, aber alles musste zurückgelassen werden.

Man brachte sie mit Mutter Maria, Schwester Theresia (6) und den Großeltern nach Neusatz an die Donau, wo sie zum ersten Mal unter freiem Himmel schlief. Tags drauf wurde die Familie auf einen Dampfer voller Flüchtlinge geladen und im ungarischen Mohatsch abgesetzt. In offenen Kohlewaggons ging es weiter, nach insgesamt drei Wochen mit Kälte und viel Regen erreichte die Gruppe das bayerische Vaterstetten. Der Vater war als deutscher Soldat in Österreich eingesetzt. Als er von der Ankunft seiner Familie in Deutschland erfuhr, suchte er eine kleine Wohnung und holte sie nach Langenstein in Österreich.

„Das war unser Untergang“, bedauert Maria Morgenstern heute diesen Schritt. Am 7. Mai 1945 öffneten die Amerikaner das Konzentrationslager, alle Gefangenen waren frei. „Was wir da erlebten, kann und möchte ich nicht schreiben“, schreibt die 88-Jährige in ihrem Bericht. Nach Männern und Frauen mit Kindern getrennt, wurden sie in eben jenes Lager eingesperrt. Denn sie waren ja Flüchtlinge – und die Österreicher hätten keine Flüchtlinge gewollt. „Der Amerikaner zog ab und der Russe übernahm“, lauten Morgensterns Worte. Letzterer hat einen Transport zusammengestellt, mit Fußmarsch und Pferdewagen, auf dem Oma Susanne nur minutenweise sitzen durfte. Zu essen gab es einmal am Tag trockenes Brot. Es war Anfang Oktober 1945.

Im Viehwaggon weggebracht

Zehn Tage lang ging es 400 Kilometer weit nach Kaisersteinbruch an die ungarische Grenze in ein großes Lager mit riesengroßen Räumen und voller Wanzen. Die Verpflegung war schlecht, jeden Tag gab es wurmige Erbsensuppe mit Brot. Oft wurde nachts zum Duschen gerufen, alle Insassen gemischt unter Deckenduschen. Marias Oma wurde krank und kam ins Krankenhaus nach Bruck. „Das war das Schlimmste für uns“, blickt die Enkelin traurig zurück. Sie starb und wurde vermutlich mit anderen Leichen weggefahren und in ein Loch geworfen. Eine bestätigte Todesnachricht haben die Hinterbliebenen nie erhalten.

Ungefähr sieben Monate lebten sie an diesem Ort, dann wurden sie in Viehwaggons nach Dresden gebracht, die ganze Stadt ein Trümmerhaufen. Weiter ging es nach Schwaan in Mecklenburg-Vorpommern – in ein stillgelegtes Gutshaus, das schon voller Flüchtlinge war, größtenteils aus Schlesien. Toiletten gab es nicht, aber einen Donnerbalken. Typhus brach aus, man konnte sich nicht waschen und nicht mehr aufstehen, viele sind auf schmutzigem Stroh gestorben. Es herrschte Angst, die Mutter ließ die zwei Schwestern nicht mehr nach draußen, sie nutzten eine große Dose, die abends entsorgt wurde, als Toilette. Nächste Station, „vom Russen weggebracht“, war ein kleines Bauernhaus in Vorbeck. Kein Stuhl, kein Tisch. Die Rente von Opa Georg in Höhe von 40 Mark monatlich musste zum Überleben reichen. Er starb und wurde, da der Dorffriedhof für Flüchtlinge tabu war, auf einem extra Friedhof am Wald beerdigt. Im März 1947 ging Maria Morgenstern mit geliehenen Schuhen zur Konfirmation. Mutter und Schwester hatten weder warme Kleidung noch Schuhe und konnten nicht mitkommen.

„Mit letzter Kraft und Opas letztem Geld haben wir Pläne gemacht, doch noch in den Westen zu gehen“, schreibt Morgenstern in ihrem Bericht. Zu dritt machten sie sich auf den Weg nach Eisenach, erneut in eine Massenunterkunft. Nach Tagen schloss sich Maria Morgensterin mit der Anschrift ihres Onkels einem Schleuser und einer 15-köpfigen Gruppe an. Der Mann empfahl ihr, sich beim Grenzübergang wie eine Schwerhörige zu verhalten, falls sie von der Volkspolizei angehalten würde. Sie konnte in der Nähe von Nordhausen unbemerkt die Grenze überqueren, lief immer den Schienen entlang, erreichte einen kleinen Bahnhof, stieg in einen Zug und fuhr bis Moringen im Kreis Nordheim. Am nächsten Morgen machte sie sich auf den sieben Kilometer langen Fußmarsch zu ihrem Onkel nach Lutterbeck. Die Tante erkannte sie zunächst nicht. „Erkennst du mich nicht, ich bin deine Nichte“, brach es aus der mittlerweile 15-Jährigen heraus.

Endlich wieder Obst

Überwältigt ließ die Tante sie ein und machte ihr ein Brot mit Kunsthonig. „Ich weiß heute noch, wie gut das schmeckte“ erinnert sich die Seniorin. Die Tante nahm ein großes Risiko auf sich und holte den Rest der Familie nach. Mit Hilfe des Bürgermeisters, der die Fahrt bezahlte, konnte die Familie mit dem Zug nach Regensburg fahren, wo es ein Durchgangslager gab. Zwar wieder in eine Massenunterkunft, aber sauber und mit besserem Essen. Nach einer weiteren Verlegung wurde die Familie im Oktober 1947 einem Bauern in Haberskirchen zugeteilt. Von der Bäuerin gab es gleich zu essen und Obst. Auch hatte sie zwei Betten frisch bezogen. Das erste Mal nach drei Jahren und sieben Lagern schlief Maria wieder in einem Bett.

Sie habe einen schweren Anfang gehabt, aber sei nun frei gewesen, blickt die Volksdeutsche, wie sie sich selbst bezeichnet, zurück. Noch im gleichen Jahr wurde der Vater Jakob Stroh aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, die Familie wuchs noch durch Bruder Johann und baute sich nach vielen Jahren der Arbeitslosigkeit in Ludwigshafen eine neue Existenz auf. Maria selbst kam 1957 aus Norddeutschland in die Pfalz. Mit ihrem vor zwei Jahren verstorbenen Mann Willi baute sie fast ausschließlich in Eigenleistung das gemeinsame Haus in Schauernheim. Sohn Joachim lebt in der Nachbarschaft, Enkel Alexander in Speyer. 30 Jahre lang arbeitete die Rentnerin für Südkabel in Mannheim und hielt sich durch Schwimmen und tägliches Ergometer-Training fit. Vergessen hat sie ihre Erlebnisse nie, hatte aber stets die Stärke zum Weitermachen. Sie fasst es so in Worte: „Man fängt sich doch immer wieder.“

Die Serie

Der Zweite Weltkrieg hat das Leben vieler Menschen verändert. Wir lassen Zeitzeugen aus der Region zu Wort kommen. Zuschriften an redrpk@rheinpfalz.de.