Justus Rabe (FDP), Bürgermeisterkandidat in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, hat angesichts des Kriegs in der Ukraine seine Wahlkampfstände abgesagt. „Die Menschen, nicht nur in unserer Region, sondern auch in aller Welt sind in großer Sorge um den Erhalt des Friedens und deshalb fände ich es unpassend, die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde auf der Straße anzusprechen, dass sie mich wählen sollen“, sagt Rabe. Der FDP-Politiker verurteilt den Einmarsch der russischen Truppen auf das Schärfste und forderte deshalb von den politisch Verantwortlichen „alles erdenklich Mögliche zu tun, um den Krieg schnellstens zu beenden“. Rabe bekräftigt, was auf nationaler und internationaler Ebene bereits diskutiert wird: „Die Bundesregierung sollte dafür sorgen, dass russisches Gas nicht mehr abgenommen werden muss, und das Vermögen des russischen Staates sollte eingefroren werden. Ich bin sicher, dass nur die schärfsten Sanktionen Putin zum Einlenken bewegen werden“, sagt der Mann aus Heiligenstein.