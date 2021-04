Das namensgebende Kreuz fehlt noch, ansonsten ist die Umgestaltung des Schifferstadter Kreuzplatzes nach etwas mehr als einem Jahr abgeschlossen. Die Einweihung soll folgen, sobald die Corona-Lage es zulässt.

Wer Schifferstadt aus südlicher Richtung befährt oder betritt, erspäht seit Neuestem einen platanengesäumten Platz, auf dem es grünt und blüht. Kinder können dort einen Bewegungsparcours erkunden und Erwachsene spazieren oder auf einer Holzliege mit Blick auf einen Brunnen entspannen. Die Umgestaltung des Kreuzplatzes ist abgeschlossen. Damit ist das erste Projekt des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“, an dem nach Angaben der Stadt von Anfang an Bürger beteiligt waren, so gut wie vollendet.

In den nächsten Wochen folgt noch der Wiedereinsatz des restaurierten Kreuzes und auch eine kleine, offizielle Eröffnung ist laut Verwaltung geplant – sobald es die Corona-Vorschriften zulassen.

Rund 1,2 Millionen Euro sind in die Umgestaltung investiert worden. Ziel war es, die Aufenthaltsqualität auf dem Platz zu verbessern und dabei das prägende Bild des Kreuzplatzes zu erhalten. Die Platanen bleiben also stehen, ebenso das Kreuz, das aufbereitet wurde. Der Startschuss zur Umgestaltung fiel mit dem Spatenstich Ende Februar 2020. Im März vergangenen Jahres starteten die Arbeiten. Die Umgestaltung des Kreuzplatzes ist das erste von acht Bauvorhaben im Förderprojekt „Soziale Stadt“, das die Bauarbeiten mit 75 Prozent bezuschusst.