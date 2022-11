Ab Allerheiligen konnten die Mieter in das jüngste Projekt des Kreiswohnungsverbands einziehen. Um steigende Nebenkosten müssen sie sich nicht sorgen.

Am Mühlweg in Limburgerhof sind nach dessen Angaben zwölf barrierefreie Zwei- und Drei-Zimmer Wohneinheiten entstanden. Die Neubautätigkeit beim Kreiswohnungsverband ist in den letzten sechs Jahren wieder aufgelebt. Bei der Vorstellung des aktuellen Projektes in Limburgerhof sprach Geschäftsführer Volker Spindler jedoch auch über die weitreichenden Änderungen bei den Bedingungen für den Bau von neuen Wohnungen. Der nun fertig gestellte Neubau, der im Frühjahr 2021 begonnen wurde, umfasst nach seinen Angaben sechs Wohnungen mit zwei Zimmern und rund 60 Quadratmeter Wohnfläche sowie weitere sechs Wohnungen mit drei Zimmern und rund 80 Quadratmetern. Durch den Einbau eines Aufzugs seien alle Wohnungen barrierefrei und mit großzügigen Terrassen oder Balkonen ausgestattet.

Bei der Vorstellung vor dem ersten Einzug (von rechts): Architekt Gero Höfer, Volker Spindler, Ulrich Dexheimer, Bürgermeister Stefan Veth, Beigeordnete Rosemarie Patzelt, Andreas Poignee, Hans-Jürgen Rossbach sowie Mitglieder des Gemeinderats Limburgerhof. Foto: KWV/gratis

Bei der Besichtigung des Neubaus vor der Übergabe an die Mieter unterstrich der Limburgerhofer Bürgermeister Andreas Poignée (CDU), dass er stolz auf die zügige Umsetzung des Projekts gemeinsam mit dem Kreiswohnungsverband und den Stadtwerken Schifferstadt sei. Von der ersten Vorstellung des Konzepts im Ausschuss, das auch den im April bezogenen Neubau in der Goethestraße 2a beinhaltet, bis zur Fertigstellung habe es nur knapp vier Jahre gedauert. Das sei in der heutigen Zeit durchaus erwähnenswert.

Laut Geschäftsführer Spindler sind alle Wohnungen vermietet. Bei dem Neubau habe vor allem der soziale Gedanke im Vordergrund gestanden. Mieter brauchen einen Wohnberechtigungsschein. Der Mietpreis ist aufgrund der Förderung durch die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) auch festgelegt. Die Gesamtkosten für den Bau im Mühlweg 1c betrügen rund 2,5 Millionen Euro.

Erdwärme und Solarstrom

Spindler hob auch die Nachhaltigkeit durch die Versorgung mit Erdwärme und einer Solarstrom-Anlage auf dem Dach hervor. Die Idee einer nachhaltigen Energieversorgung sei von der Gemeinde Limburgerhof angeregt und durch die Kooperation mit den Stadtwerken Schifferstadt umgesetzt worden. Die Mieter profitierten so langfristig von einem günstigen festen Versorgungspreis. Die Neubauten würden fast CO 2 -neutral im Winter mit Erdwärme beheizt und im Sommer gekühlt. Weiterhin ermögliche die durch die integrierte Solaranlage mit Energie versorgte Wärmepumpe eine hohe Energieeffizienz. Auf den Dachflächen wurde zudem eine Mieterstromanlage mit Stromspeicher errichtet. Damit sind die Gebäude weitgehend energieautark. Der Werkleiter der Stadtwerke Schifferstadt, Hans-Jürgen Rossbach, wies darauf hin, dass die Preisstabilität für die Bewohner gewährleistet werden könne.

Durch die stark gestiegenen Baukosten und Energiepreise, die Zinserhöhungen und die schwindende Verfügbarkeit von Material und Handwerkern verschlechterten sich die wirtschaftlichen Bedingungen für den Wohnungsbau, beklagte Volker Spindler. Ulrich Dexheimer, ISB-Vorstandssprecher, habe in Aussicht gestellt, dass die zinslosen oder -günstigen Darlehen der Landesbank weiter zur Verfügung stehen würden.