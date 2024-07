Der Kurs „Outdoorsport in den Sommerferien“ der Kreisvolkshochschule beginnt am Freitag, 19. Juli, um 8.30 Uhr im Schifferstädter Wald. Der Kurs umfasst sechs Termine, jeweils freitags von 8.30 bis 9.45 Uhr. Das Angebot umfasst sanftes Gehtraining mit Mobilisation für Gelenke und Wirbelsäule sowie Gehen und Dehnungsübungen. Walkingstöcke können genutzt werden. Treffpunkt ist an der Waldfesthalle in Schifferstadt. Bei schlechtem Wetter findet der Kurs im Gymnastikraum des Bildungszentrums statt. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.