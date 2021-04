Der Rhein-Pfalz-Kreis hat seine Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgehoben. Grund ist die auf Bundesebene beschlossene Notbremse, die ab Samstag, 24. April, greift. Im Kreis ändert sich dadurch allerdings nur wenig, weil die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin über 100 liegt. Die nächtliche Ausgangssperre gilt nun von 22 bis 5 Uhr, Sport allein ist bis Mitternacht erlaubt. Zusammenkünfte sind zwischen einem Haushalt und einer weiteren Person, plus Kinder beider Hausstände bis einschließlich 14 Jahren gestattet. Medizinische und ähnliche Dienstleistungen sowie Friseure und Fußpflege sind mit FFP2-Maske erlaubt, für Friseure und Fußpflege ist zusätzlich ein negatives Testergebnis notwendig. Terminshopping etwa in Bekleidungsgeschäften ist laut Kreis mit negativem Test, Erfassung der Kundendaten und einer Person pro 40 Quadratmeter möglich. Vorgeschrieben sind nun auch verpflichtende Schnelltests an Schulen für Lehrer und Schüler. Ab einer Inzidenz von 165 pro 100.000 Einwohner wird wieder Homeschooling eingeführt. Die Regeln im Detail gibt’s unter www.corona.rlp.de.

Die Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis ist gegenüber dem Vortag laut Landesuntersuchungsamt gesunken – auf 124,2. Die Kreisverwaltung informierte über 21 neue Corona-Fälle sowie 693 Kreisbürger, die am Freitag wissentlich mit dem Virus infiziert waren.