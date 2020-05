Ein weiterer Schritt zur Lockerung: Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises öffnet ihre Dienstgebäude ab dem heutigen Montag schrittweise wieder stärker für den Publikumsverkehr zu den üblichen Öffnungszeiten. Zur Sicherheit der Mitarbeiter und der Besucher sei jedoch weiterhin eine telefonische oder elektronische Terminvereinbarung erforderlich, heißt es.

Dies diene auch zur besseren Steuerung des Besucheraufkommens. Eine persönliche Vorsprache sei also nur mit Terminvereinbarung möglich. „Wir arbeiten vorsichtig an einer schrittweisen Öffnung“, betont Landrat Clemens Körner (CDU). Die Praxis der Terminvereinbarungen habe sehr gut funktioniert.

Darüber hinaus weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass die Dienstgebäude nur mit einem Mund-Nasen-Schutz oder einer sogenannten Alltagsmaske betreten werden dürfen. Dies gelte nicht für Kinder unter sechs Jahren und Personen, denen das Tragen einer Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sei. Außerdem sei der gebotene Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern zu anderen Personen zu wahren.

Pünktlich zu Terminen erscheinen

Weiterhin soll in die Dienstgebäude nur einzeln und nach Aufforderung Einlass am Haupteingang gewährt werden. Innerhalb des Kreishauses werden die angemeldeten Besucher in einem Wegesystem geführt, die Ausgänge sind ausgeschildert. „Es wird darum gebeten, die vereinbarten Termine pünktlich wahrzunehmen, um Wartezeiten und längere Aufenthalte im Dienstgebäude zu vermeiden. Selbstverständlich gelten nach wie vor die allgemein gültigen Hygienebestimmungen“, teilt die Verwaltung mit. Bürger mit Krankheits- oder Erkältungssymptomen sollen generell die Dienstgebäude nicht betreten.

Für das Kreishaus am Europaplatz und das Dienstgebäude in der Dörrhorststraße gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. Termine können beim jeweiligen Sachbearbeiter vereinbart werden. Die Kontaktdaten zu den Bereichen und Personen in der Verwaltung sind auf www.rhein-pfalz-kreis.de zu finden (Zentrale: Telefon 0621/5909-0).

Informationen zum Coronavirus: Hotline Gesundheitsamt, 0621/5909-5800, Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie Freitag von 9 bis 12 Uhr.