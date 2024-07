Am kommenden Dienstag beginnt der zweite Abschnitt der Fahrbahnsanierung zwischen Lambsheim und Weisenheim am Sand. Dann ist nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer der Kreisverkehr auf der L522 wieder frei, was nicht nur die Besucher des Lambsheimer Friedhofs freuen dürfte. Denn der Kreisel ist seit 1. Juli gesperrt. Der erste Teil der Straßensanierung endet damit fast zwei Wochen früher, als es der LBM Mitte Juni angekündigt hatte. Damals war mit einer sechs Wochen langen Sperrung gerechnet worden (wir berichteten).

Der zweite Streckenabschnitt, der laut LBM am 30. Juli für circa drei Wochen gesperrt wird, verläuft vom Kreisverkehr Richtung Weisenheim. Die Umleitung führt über die K2/K24 (nach Gerolsheim), die L520 (Richtung Großkarlbach) und die L454 nach Weisenheim. Diesen Umweg müssen Autofahrer auch während der dann folgenden beiden Bauabschnitte nehmen. Den Abschluss des 1,6 Millionen Euro teuren Projekts wird laut Plan eine Baustelle auf einem kurzen Stück der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim bilden.