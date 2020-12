510.000 Euro überweist der Rhein-Pfalz-Kreis an seine Gemeinden. Dabei handelt es sich um das, was von der Corona-Soforthilfe des Landes übrig ist. Pro Kreis-Bürger sind das 3,23 Euro. Klingt nicht allzu viel, aber „es läppert sich“, sagt der Landrat.

In den Rathäusern im Kreis lohnt der Blick in die Gemeindekasse. Denn demnächst trifft eine Überweisung ein. Kreis-Kämmerer Stefan Kopf hat bei der letzten Sitzung des Kreistags in diesem Jahr am Montagnachmittag angekündigt, die Zahlung bereits am Dienstag anzuweisen. Und so werden beispielsweise in Schifferstadt gut 69.000 Euro auf das Konto kommen, in der Verbandsgemeinde Rheinauen knapp 79.000 Euro oder in der Verbandsgemeinde Maxdorf gut 42.000 Euro. Dabei handelt es sich um einen Anteil der Soforthilfe, die das Land an den Kreis gezahlt hat, um die Kosten zu schultern, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind.

Die Krise hat fast vier Millionen Euro gekostet

25 Euro pro Einwohner waren es, die aus Mainz an den Landkreis geflossen sind, sagte Landrat Clemens Körner (CDU), macht in der Summe 3.868.300 Euro. Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass die Corona-Krise in diesem Jahr 3,78 Millionen Euro „gekostet“ hat. Dazu zählt auch der Ausfall von Einnahmen kreiseigener Einrichtung wie der Schwimmbäder. Unter dem Strich sind von der Pro-Kopf-Pauschale des Landes noch etwa 510.000 Euro übrig.

In Absprache mit den Bürgermeistern im Kreis wurde beschlossen, dass dieses Geld an die Gemeinden weitergegeben wird. Der Kreistag hat dem Vorschlag geschlossen zugestimmt. Mit dem Geld soll der kommunale Vollzugsdienst vor Ort finanziert werden, der die Corona-Regeln überwacht. Rechnet man die weitergeleitete Summe auf die Einwohneranzahl von 157.656 herunter, sind es pro Bürger 3,23 Euro. „Die Kosten sind damit nicht gedeckt und die Bürgermeister hätten gerne mehr genommen“, sagte Körner im Kreistag, der in Dannstadt stattfand. „Aber es läppert sich. 3,23 Euro sind mehr als nichts.“