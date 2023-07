Wenn unschuldige Minderjährige zu Hause nicht mehr sicher sind, dann muss sie das Jugendamt vorübergehend bei Pflegefamilien unterbringen. Doch solche Inobhutnahme-Plätze werden laut Kreis immer rarer. Darum soll nun mit einem Träger aus Carlsberg kooperiert werden.

Die Gründe für den Notstand seien vielfältig, erläuterte Thomas Baader, Leiter des Kreisjugendamts, im Jugendhilfeausschuss. Deutschlandweit fehlten Plätze in Wohngruppen oder Dauerpflegefamilien für Kinder und Jugendliche, die einen sehr hohen Bedarf an Unterstützung haben. Die Wohngruppenplätze werden zudem häufiger für die sogenannten UmAs (unbegleitete, minderjährige Asylbewerber) beansprucht. Weitere Wohngruppen können aber von den Trägern kaum mehr geschaffen werden, weil es zu wenig Fachpersonal gebe, meinte Baader. Das habe zur Folge, dass die Inobhutnahme-Plätze, die dem Kreisjugendamt zur Verfügung stehen, über Monate blockiert seien, obwohl sie eigentlich nur kurzfristig beansprucht werden sollten.

Derzeit arbeitet das Amt mit zwei Trägern zusammen: mit dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen (Luzie) , das 13 Plätze vorhält, und dem Zentrum für Arbeit und Bildung (ZAB) in Frankenthal mit drei Plätzen. Nun möchte das Jugendamt mit einem weiteren Träger kooperieren, der Villa Familia gGmbH aus Carlsberg (Kreis Bad Dürkheim). Der Träger werde monatlich zwei Plätze in Pflegefamilien für in Not geratene Kinder bis zwölf Jahre bereitstellen. Vorgesehen sei, dass die Kinder etwa sieben Tage bei den Pflegefamilien blieben.

Kreisbeigeordnete Bianca Staßen (SPD) warb im Ausschuss für die Zusammenarbeit. Sie berichtete, dass die Jugendamtsmitarbeiter aufgrund des Mangels derzeit sehr viel Zeit aufwenden müssten, Inobhutnahme-Plätze für Kinder in der näheren und auch weiteren Umgebung zu finden. Mit Villa Familia werde ein gewisser Druck herausgenommen, aber: „Wir sind uns sehr sicher, dass auch diese Plätze sehr schnell belegt sein werden.“ Die Dienste von Villa Familia seien nicht teurer als die, die das ZAB in Rechnung stelle, ergänzte Baader. In der gesamten Notsituation sei das aber zweitrangig. Der Ausschuss gab für die Kooperation einstimmig grünes Licht.