Rhein-Pfalz-Kreis. Nach der Premiere am vergangenen Mittwoch im Park des Fußgönheimer Schlosses ist der Film „Wir ernten Musik“, der die musikalische Vielfalt im Rhein-Pfalz-Kreis präsentiert, seit Montag auf der Videoplattform Youtube zu sehen.

31 Vereine aus dem Kreis standen zwischen Februar und Juni dieses Jahres für den Film vor der Kamera – mal im Vereinsheim, in der Feuerwehrhalle, in Parks oder auch im Wald und in verschiedenen Kirchen. Mit dabei sind beispielsweise der Chor Gospel Maxx aus Maxdorf, No Limits aus Limburgerhof, die Blaskapelle 1928 Mutterstadt, der Katholische Musikverein aus Hochdorf, der Männerchor Schifferstadt oder die Musicalgroup aus Böhl-Iggelheim. Jüngst feierte der Streifen öffentliche Premiere.

Jeweils drei Musikstücke durften die Chöre und Musikgruppen aufnehmen, das entspricht rund sechs Minuten Filmmaterial. Um die technischen Voraussetzungen für die Aufnahme sowie den Schnitt kümmerte sich der Schifferstadter Jannis Schreiner, besser bekannt als DJ Olde. Die Idee hatte Landrat Clemens Körner (CDU) mit einem Team, die Konzeption und Organisation übernahm Paul Platz, Leiter des Kulturbüros des Kreises.

Kapitel geben Orientierung

Der Kreisfilm soll den von der Corona-Pandemie gebeutelten Vereinen die Möglichkeit geben, sich wieder in Erinnerung zu bringen. Und wer sich die kompletten knapp dreieinhalb Stunden anschaut, der bekommt einen guten Eindruck von der musikalischen Vielfalt der Musikgruppen im Kreis – und die ist beachtlich. Es ist aber auch möglich, sich mit den Kapiteln samt Zeitangaben in der Infobox unter dem Video auf Youtube direkt zu dem Verein zu klicken, der einen besonders interessiert.

Das Video findet sich auf dem Youtube-Kanal der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis unter dem Titel „Filmprojekt: Rhein-Pfalz-Kreis – Wir ernten Musik“. Der Film stößt auf Interesse: Nach gerade einmal sieben Stunden im Netz hatte der Beitrag bereits mehr als 500 Aufrufe.