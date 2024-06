Wegen des Kreisfeuerwehrtags müssen die Zufahrt und der gesamte Parkplatz bei der Waldfesthalle am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni, für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Laut Stadtverwaltung gibt es Parkmöglichkeiten an der Wilfried-Dietrich-Halle, beim Südbahnhof, im Industriegebiet Süd, am Schwanenweiher, beim FSV und beim Tennisclub. Zudem werde der gesamte Grünstreifen an der Zufahrt zum Waldfestplatz als Fahrradparkplatz ausgewiesen.