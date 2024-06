60 Kinder aus den Kreis-Grundschulen zeigten beim Fahrradwettbewerb des Rhein-Pfalz-Kreises auf dem Hof der Salierschule in Schifferstadt ihr Können. Die Hindernisse im Parcours sind nicht von schlechten Eltern.

Obwohl der Tag des Kreisfahrradwettbewerbs nass und ungemütlich startet, herrscht um 14 Uhr in Schifferstadt bestes Wetter. Die Sonne hat den Schulhof der Salierschule getrocknet und perfekte Voraussetzungen für den Wettbewerb geschaffen. 60 Schüler aus den Grundschulen des Kreises haben sich jeweils bei der örtlichen Fahrradprüfung qualifiziert und warten im Schatten auf ihren Einsatz.

Die Strecke, die sie absolvieren müssen, ist hinter einem Absperrband aufgebaut. Während ein Polizist diese mit knappen, gestrengen Anweisungen erklärt, macht es seine Kollegin für die Kinder vor: „Stopp! Schulterblick! Handzeichen! Losfahren!“ Mit einem unübersehbaren orangenen Fahrradhelm auf dem Kopf meistert sie den Schulterblick und eine Slalomfahrt. Dafür bekommt sie sogar Applaus von den Zuschauern.

Stilsicher durch die Baustelle

Dann sind die Kinder an der Reihe. Zuerst müssen sie sich aus den gestellten Fahrrädern eins aussuchen. Bunt und unterschiedlich groß sind die. Findet sich die passende Größe nicht, wird eben nach Farbe gewählt. Wenn das grüne Fahrrad und der grüne Helm abgestimmt sind, geht es an den Start.

Gefolgt von einer Polizistin und beobachtet von Eltern, Lehrern und Geschwistern, schlängeln sich die Schüler durch die schwierigen Hindernisse. Sie müssen sicher an einer Baustelle vorbei und einhändig einen Kreisverkehr meistern. Dafür sind sie alle ziemlich gelassen und wirken kaum nervös. Wer wartet, plaudert im Schatten entspannt mit den Eltern. Dabei werden die eigene Fahrt sowie die der anderen analysiert: „Hat die den Schulterblick gemacht?“

„Am Anfang hab’ ich verkackt“, erzählt ein Mädchen mit rosa Fahrradhelm seinen Eltern. Zu weit rechts habe sie gestanden. Bei einer Sache sind sich viele einig: Die wippende Rampe ist eine wahre Herausforderung. „Die ist so schmal!“ Von den Eltern kommen im Nachhinein hilfreiche Tipps: „Nicht drüber nachdenken!“

Wackelig und schmal: Die wippende Rampe ist nicht leicht zu bewältigen. Foto: rela

Bloß nicht fallen!

Wer doch ein bisschen nervös ist, geht die Strecke schon vorher mit den Eltern durch: „Schau, da musst du den Arm heben, dann fahren.“ Wenn der Sohn an der Reihe ist, muss die Mama selbstverständlich ganz nah am Absperrband stehen. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit. Diesen Dienst übernehmen gerne auch die Freunde. „Ob du gewinnst, ist egal. Hauptsache du hast Spaß“, beruhigt ein Mädchen seine Freundin. Nur eine Sorge quält die beiden: „Es ist halt doof, vor so vielen Leuten hinzufallen.“ Und schon müssen die beiden an den Start. Ein Sturz vor Publikum bleibt ihnen glücklicherweise erspart.

Für eine Hälfte der Gruppe geht es nach der Fahrt weiter mit der Theorieprüfung. Die andere Hälfte hat die schon hinter sich gebracht. Wer fertig ist, den interessiert am Ende nur noch eins: „Gibt es was zu essen?“