Bei den Sturmböen am Montagabend sind auf dem Kreisel am Ortseingang von Waldsee zwei Bäume umgeknickt. Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) erklärte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass die Gemeinde ad hoc nichts unternehmen, sondern wahrscheinlich im Spätjahr aktiv werde. Klein verwies auf einen Antrag der grünen kommunalen Liste (gkL), die seit Längerem fordert, den Kreisel und die umliegenden Pflanzbeete umzugestalten. Das Kunstwerk von Steinmetz Siegfried Keller soll erhalten bleiben, die Beete sollen aber anders bepflanzt werden. Grund ist, dass sich dort auch Schotter befindet, der aufgrund des Klimawandels als nicht mehr zeitgemäß angesehen wird. Die Gemeinde habe eine Vorbildfunktion, sagte die Ortsbürgermeisterin.

Ihren Angaben zufolge standen auf dem Kreisel – wie auf dem am Wasgau – einst vier Bäume. Einer habe den Winter nicht überlebt, jetzt seien zwei beim Sturm umgefallen. Klein dankte der Feuerwehr für die „superschnelle Reaktion“ und dem Bauhof für den Einsatz am Dienstagmorgen. Die Feuerwehr hatte am Montagabend die umgeknickten Bäume zur Seite geräumt, und der Bauhof hatte den Stamm und die Äste am Tag darauf entsorgt.