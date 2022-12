Das Kreisbad Schifferstadt ist an den Wochenenden 3./4. und 10./11. Dezember geschlossen. Grund dafür ist laut Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises ein personeller Engpass. Unter der Woche sind das Bad und die daran angeschlossene Sauna wie gewohnt geöffnet. Alternativ haben Bad- und Saunainteressierte die Möglichkeit, das Aquabella in Mutterstadt zu besuchen. In diesem finden zwar zur Zeit Bauarbeiten statt, sodass die Sauna unter der Woche geschlossen ist. Jedoch wird diese an den Wochenenden, an denen keine Bauarbeiten vorgenommen werden, geöffnet. Dies gilt ab dem Wochenende 10./11. Dezember. Am Samstag hat das Bad des Aquabella von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Sauna von 10 bis 19 Uhr. Am Sonntag sind Bad und Sauna von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kreisbaeder.de.