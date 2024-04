Die Kreisbäder in Schifferstadt und Römerberg bleiben am Mittwoch, 1. Mai, geschlossen, auch die Sauna, so eine Mitteilung des Rhein-Pfalz-Kreises.

Das Kreisbad in Maxdorf hat demnach inklusive Sauna an diesem Tag von 10 bis 17.30 Uhr und das Aquabella in Mutterstadt inklusive Sauna von 9 bis 18 Uhr geöffnet.