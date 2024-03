Die Kreisbäder Heidespaß Maxdorf-Lambsheim und Römerberg einschließlich der Saunen haben von 29. März bis einschließlich 1. April geschlossen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Das Kreisbad Schifferstadt und die dortige Sauna sind am 29. und 31. März sowie am 1. April zu. Am 30. März gelten die üblichen Öffnungszeiten. An den Osterfeiertagen 29. und 31. März sowie 1. April sind das Aquabella in Mutterstadt und die Sauna dort jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am 30. April ist das Aquabella zu den üblichen Zeiten geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.rhein-pfalz-kreis.de/freizeit-tourismus/baden/kreisbaeder.