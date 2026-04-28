Das Kreisbad Schifferstadt einschließlich Sauna hat Anfang Mai an zwei Tagen komplett geschlossen: am 1. Mai wegen des Feiertags und am 3. Mai wegen der Schwimmsportveranstaltung 18. Triathlon „Goldener Hut“. Auch das Kreisbad Römerberg einschließlich Sauna ist am 1. Mai zu – und dann vom 4. bis einschließlich 17. Mai noch einmal, weil die jährlich durchzuführende Revision ansteht. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Kreisbäder Heidespaß Maxdorf-Lambsheim und Aquabella Mutterstadt am 1. und am 3. Mai regulär geöffnet sind und damit eine Ausweichmöglichkeit für Wasserratten darstellen: Das Bad in Mutterstadt öffnet von 9 bis 18 Uhr, das in Maxdorf von 10 bis 17.30 Uhr.