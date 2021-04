Der Rhein-Pfalz-Kreis erweitert sein Angebot im öffentlichen Nahverkehr. Knapp 700 000 Euro nimmt er dafür in die Hand. Buslinien werden verdichtet oder neu geschaffen, damit die Menschen auf dem Land dem Ludwigshafener Verkehrschaos ausweichen können. Der Landrat nennt es einen „großen Wurf“. Doch ein Angebot lohnt sich nicht.

Es ist gar nicht so lange her, da ging es in Maxdorf um den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Und darum, was besser sein könnte, welche Achsen besser bedient werden müssten und worum sich der Ortsbürgermeister doch bitte kümmern sollte. Werner Baumann (CDU) atmete tief durch und bat um ein wenig Geduld. Der Kreistag werde bald etwas auf den Weg bringen, wovon auch Maxdorf profitieren werde – wenngleich vielleicht auch erst auf den zweiten Blick. Denn in den Gremien des Rhein-Pfalz-Kreises beriet man zu dieser Zeit eine mögliche Buslinie zwischen Limburgerhof und Oggersheim.

Nun sitzt Baumann im Limburgerhofer Kultursaal, wohin der Kreistag der Pandemie geschuldet an diesem Nachmittag ausweicht, und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Natürlich stimmt er für die neue Buslinie, die Landrat Clemens Körner (CDU) einen „großen Wurf“ nennt. Verbindet sie doch quasi den Limburgerhofer Bahnhof mit Maxdorf, führt darüber hinaus bis nach Bad Dürkheim und schließt eine wichtige Lücke im öffentlichen Nahverkehr. Zentral dafür ist die Haltestelle am Oggersheimer Hans-Warsch-Platz, wo der Umstieg in die Rhein-Haardtbahn möglich ist. Zudem geht es auf direktem Wege in die Ludwigshafener Innenstadt oder auch zur BG-Unfallklinik. Diese Optionen hat der Endstation in Oggersheim auch den Vorzug gegenüber Ruchheim verschafft.

Den Umstieg leichter machen

Vorgesehen ist ein 60-Minuten-Takt, auch die Neue Pforte in Mutterstadt ist ein wesentlicher Punkt, der durch die neue Linie bedient wird. Geplant ist ein Betrieb von Montag bis Freitag zwischen 6 und 20 Uhr sowie samstags zwischen 6 und 18 Uhr. Sonntags wird kein Bus fahren. Die Kreisverwaltung rechnet ab 2021 mit jährlichen Kosten von 330.000 Euro.

Es ist nicht das einzige Nahverkehrsprojekt, das der Kreistag nun auf den Weg bringt. Er will den Menschen auf dem Land die Chance bieten, dem Verkehrschaos in Ludwigshafen auszuweichen, sagt Landrat Körner, Stichwort: Hochstraßen. Die Situation in Ludwigshafen erfordere eine „Stärkung alternativer, flächen- und umweltschonender“ Möglichkeiten, heißt es in der Beschlussvorlage. Sprich: den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn zu erleichtern.

Außer komplett neue Linien zu schaffen, können bestehende Buslinien auch verdichtet werden, um das Nahverkehrsangebot auszuweiten. Das heißt, dass der Takt erhöht wird, also die Busse häufiger fahren. Das hat die Kreisverwaltung auf der Linie 572 vor, die zwischen Speyer und Ludwigshafen verkehrt und eine der beiden einwohnerstarken ÖPNV-Achsen des Kreises ist. Der Kreis nennt das neue Angebot einen Schnellbus durch die Verbandsgemeinde Rheinauen.

Derzeit wird die Linie 572 im 30-Minuten-Takt bedient. Die Busse enden in der Regel in Ludwigshafen-Rheingönheim, wo die Fahrgäste auf die städtische Linie 6/6a, die im Zehn-Minuten-Takt fährt, umsteigen können. Die Kreisverwaltung möchte die Linie 572 nun um eine stündliche Zusatzfahrt erweitern, die zwischen Neuhofen und Ludwigshafen über die Bundesstraße 9 als Schnellbus geführt wird. „Konkret bedeutet das einen stündlichen Schnellbus, der stets die Innenstadt von Ludwigshafen andient“, heißt es von der Verwaltung. Dies würde dem Schnellbus zwischen Dannstadt-Schauernheim und Ludwigshafen entsprechen, der über die Autobahn fährt und laut Kreis gut angenommen wird.

Nahverkehr auf Abruf?

Durch die Verdichtung der Linie 572 wird nun zwischen Speyer und Neuhofen ein 20-Minuten-Takt in beide Richtungen erreicht. Mit einem Umstieg am Stadtrand reduziert sich die Fahrtzeit vom Rathaus in Waldsee zum Berliner Platz in Ludwigshafen von 37 auf dann 23 Minuten, rechnet die Verwaltung vor. Der Kreistag stimmt geschlossen zu, die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf jährlich 354.000 Euro.

Macht fast 700.000 Euro, die der Kreis in den Ausbau seines ÖPNV steckt. Einem weiteren Projekt erteilt das Gremium jedoch eine Absage. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes „on-demand“-Angebot, Nahverkehr auf Abruf, sozusagen. Es ist vergleichbar mit einem Ruftaxi, nur dass Linienplan und Fahrtzeiten nicht feststehen, sondern sich nach der Bestellung des Nutzers richten. Das Angebot dient als reiner Zubringer zum ÖPNV und soll die „erste Meile“ attraktiver gestalten. In Frage käme das System für Schifferstadt, Böhl-Iggelheim und die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Doch die winken ab und wollen sich nicht an den Kosten beteiligen. Also bliebe der Kreis darauf sitzen – jährlich wären es rund 2,6 Millionen Euro. „Das legen wir mal auf Eis“, sagt Landrat Körner da nur – und kann sich ein Grinsen ebenfalls nicht verkneifen.