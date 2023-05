Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ist der Rhein-Pfalz-Kreis in Sachen Klimaschutz „auf einem richtig guten Weg“, oder sind die Bemühungen in der Gesamtschau „eine Katastrophe“? Darüber war man sich in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses uneinig. Die für 2020 gesteckten Klimaziele wurden jedenfalls nicht erreicht.

Der erste Klimaschutzbericht des Kreises ist nur bedingt aktuell, denn er stützt sich auf Daten aus 2017. An neuere Zahlen ist laut Natalie Hauke, Klimaschutzmanagerin des Landkreises,