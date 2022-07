Das Hallenbad des Rhein-Pfalz-Kreises in Römerberg bleibt ab Montag, 25. Juli, bis voraussichtlich zum Ende der Sommerferien geschlossen. Als Grund gibt die Kreisverwaltung einen entsprechenden Beschluss des Kreisausschusses wegen der Gasmangellage an. Es werde abgewartet, ob nach der Wartung der Pipeline Nord Stream 1, die bis zum 21. Juli dauern soll, wieder Gas nach Deutschland fließt. Falls nicht, soll auch das Kreisbad Schifferstadt bis Ferienende außer Betrieb sein. Landrat Clemens Körner (CDU) weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass durch die Schließung der Bäder etwa 20 Prozent des Gasgesamtbedarfs eingespart würden.