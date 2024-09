Es ist in Gerichtsurteil mit großen finanziellen Auswirkungen: Der Rhein-Pfalz-Kreis muss sich stärker an den Baukosten für die Kindertagesstätten beteiligen. Weil das neue Kita-Gesetz eine umfassendere Betreuung vorsieht und Einrichtungen daher erweitert, umgebaut oder sogar neu errichtet werden, kommen Ausgaben in mehrfacher Millionenhöhe auf den Kreis zu.

Früher gingen Kinder vormittags in die Kita und waren nachmittags überwiegend zu Hause beziehungsweise nicht unbedingt in der Betreuungseinrichtung.