Der Rhein-Pfalz-Kreis gewährt dem Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen ein sogenanntes Gesellschafterdarlehen von drei Millionen Euro. Der Kredit läuft bis Ende des Jahres, der Kreis macht dabei kein schlechtes Geschäft, findet der Landrat.

Anfang März hatte das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) bei der Kreisverwaltung nachgefragt, ob der Kreis, der mit knapp sechs Prozent an der GmbH beteiligt ist, für ein Gesellschafterdarlehen zur Verfügung stehen würde. Drei Millionen Euro leiht der Kreis der GML nun, befristet bis zum 27. Dezember, verzinst mit 0,5 Prozent. „Für die drei Millionen Euro zahlen wir nun schon einmal keine Verwahrgebühr mehr“, sagt Landrat Clemens Körner. Der Kreis muss Geld dafür bezahlen, um sein Guthaben zu deponieren. Stattdessen bekommt er nun Zinsen von der GML. „Und wenn wir selbst Geld brauchen, gehen wir zur Bank und zahlen wahrscheinlich weniger Zinsen als 0,5 Prozent“, sagt Körner. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat dem Deal zugestimmt, der Kreistag ebenso. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier hat das Darlehen laut Körner ebenfalls gebilligt, versehen mit dem Hinweis, der Rhein-Pfalz-Kreis sei keine Bank. „Natürlich darf die GML jetzt im nächsten halben Jahr nicht Konkurs gehen“, sagt Körner, „aber ich gehe nicht davon aus, dass die Müllverbrennung in Ludwigshafen unbedeutend wird.“