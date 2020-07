Das Jubiläum 1000 Jahre Otterstadt sollte von allen Bürgern das ganze Jahr über gefeiert werden, doch das Coronavirus hat dem ganzen Dorf einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Geblieben ist eine wehende Fahne am Rathaus mit der Aufschrift „1000 Jahre Otterstadt“ und – für Nachtwanderer – der leuchtende Schriftzug mit dem gleichen Text am Turm des Remigiushauses. Am Freitag hat der Kindergarten „Casa Vincentina“ mit seiner Malaktion um den Königsplatz zusätzlich ein wenig Leben in den Dorfalltag im Jubiläumsjahr gebracht. Aus den Kanaldeckeln wurden am Freitag blühende, farbige Blumen. 14 Vorschulkinder haben zusammen mit drei Erzieherinnen zur Kreide gegriffen. Die Gemeinde hat die Arbeiten der Kinder mit Gummibärchen belohnt und die Kreide zur Verfügung gestellt. Bleibt zu hoffen, dass die gemalten Blumen nicht zu schnell vom Regen abgewaschen und noch lange bewundert werden können.