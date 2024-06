Gefahren im und am Wasser werden von vielen Menschen unterschätzt. Das sagen Rettungsschwimmer, die in Schwimmbädern und an Badeseen im Einsatz sind. In Kürze bieten sie deshalb am Bobenheim-Roxheimer Silbersee einen Präventivkurs für Kinder an.

Wie verhalte ich mich bei Notfällen am See? Was kann ich als Person ohne Hilfsmittel leisten? Wie kann ich eine Gefahrensituation richtig einschätzen? Diese und andere Fragen beantworten der Rettungsschwimmer und Ausbilder Daniel Alvarez und sein Team von der DLRG Frankenthal in dem Kurs „Sicher am See“ am Sonntag, 7. Juli, 10 bis 13 Uhr. Eingeladen sind Elf- bis 14-Jährige, sofern sie sich per E-Mail an manuela.lemster@vhs-rpk.de anmelden. Das Angebot in Kooperation mit der Bernd-Jung-Stiftung und der Volkshochschule ist kostenfrei. Die Kinder sollen Badesachen mitbringen. Sie lernen laut Stiftung in Grundzügen und mittels praktischer Übungen, wie sie im Notfall sich oder anderen helfen können. Praktische Übungen sollen hierbei nicht zu kurz kommen.