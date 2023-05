In den Bürgerbüros in Dudenhofen und Römerberg sowie an der Kläranlage in Mechtersheim gibt es ab sofort Sandsäcke für Römerberger Bürger. Nach Angaben der Verwaltung bekommt jeder Römerberger Haushalt 20 Säcke kostenlos. Wer einen größeren Bedarf hat, kann die Säcke in den Bürgerbüros kaufen. Sie können in Heiligenstein am Kerweplatz und in Mechtersheim am Lindenplatz sowie an der Kläranlage befüllt werden. Dafür darf ausschließlich trockener Sand verwendet werden. Zudem sollen Sandsäcke grundsätzlich nur zu zwei Dritteln befüllt werden und nicht schwerer als 20 Kilogramm sein.

Öffnungszeiten



Bürgerbüro Dudenhofen Montag – Freitag 7.30 Uhr – 12 Uhr Montag 13 Uhr – 16 Uhr Donnerstag 13 Uhr – 18 Uhr

Bürgerbüro Römerberg Montag – Freitag 7.30 Uhr – 12 Uhr Dienstag 13 Uhr – 16 Uhr Donnerstag 13 Uhr – 18 Uhr