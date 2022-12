Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Rhein-Pfalz-Kreises führt zum 1. Januar 2023 kostenfrei zusätzliche Leerungen bei der Restmülltonne ein. Das Angebot richtet sich an Eltern von Kindern bis zum dritten Lebensjahr und inkontinente Personen. Das sogenannte Windelvolumen muss beantragt werden.

Mit dem Angebot will der Kreis Haushalte entlasten, in denen viele Windeln im Abfall landen. Das ist bei Eltern von Kleinkindern und inkontinenten Personen der Fall. Zuvor hatten bereits einige Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis sogenannte Windelsäcke eingeführt, die es in den jeweiligen Bürgerbüros gab. Diese werden durch das Kreisangebot ersetzt und somit zum Teil abgeschafft.

Wer das Windelvolumen beantragen will, muss seine Berechtigung mit der Geburtsurkunde des Kindes oder einer Bescheinigung des Hausarztes über die Inkontinenz beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (Eba) einreichen. Einen Vordruck als Vorlage gibt es im Internet unter www.rhein-pfalz-kreis.de/verwaltung-region/eigenbetrieb-abfallwirtschaft/windelvolumen/. Dort können die zusätzlichen kostenlosen Freileerungen auch beantragt werden oder in den Bürgerbüros der Kreisgemeinden. Letztgenanntes war dem für den Eba zuständigen Kreisbeigeordneten Volker Knörr (CDU) im Hinblick auf nicht-Internet-affine Menschen wichtig. Ihm war auch daran gelegen, dass der Kreis nicht wie die Gemeinden Windelsäcke anbietet, sondern es eine andere Lösung, wie die des Windelvolumens gibt. Knörr argumentiert mit den Müllwerkern, die die schweren Säcke ansonsten in die Fahrzeuge laden müssten.

Nach Angaben des Eba bekommen berechtigte Haushalte mit einer 40 Liter Restmülltonne zwölf zusätzliche Freileerungen pro Jahr (siehe Grafik). Diese können nur mit in Anspruch genommenen Zusatzleerungen verrechnet werden. Die Grundgebühr für die Restmülltonne falle somit in jedem Fall an und könne nicht verringert werden, heißt es vom Eba. Die Abrechnung erfolge mit dem Gebührenbescheid im Jahr 2024. Nicht genutzte Freileerungen verfallen am Jahresende. Für Großwohnanlagen oder gemeinsam veranlagten Haushalten mit mehreren Berechtigten gibt es laut Knörr bis auf weiteres Zusatzabfallsäcke. Die Umstellung auf das andere Modell könne wegen des Hackerangriffs auf die Kreisverwaltung erst im Laufe des ersten Halbjahres 2023 erfolgen.

Der Kreis rechnete für das Angebot mit Mehrkosten von knapp 200.000 Euro pro Jahr, die über den Kreishaushalt finanziert und damit von der Allgemeinheit getragen werden.