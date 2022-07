Die Gemeinde Harthausen hat für den Glasfaserausbau einen Kooperationsvertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH unterzeichnet. Die beabsichtigt im Gemeindegebiet eine Glasfaserinfrastruktur in der Ausbauvariante „Fibre to the Home“, also Glasfaser bis in die Wohnung aufzubauen. Dafür sollen Leitungen oder Leerrohrsysteme ausgebaut und betrieben werden. Auch die Leitungen einem dritten Telekommunikationsunternehmen zur Nutzung zu überlassen, steht im Raum. Ziel sei eine zügige, abgestimmte und geordnete Abwicklung der erforderlichen Baumaßnahmen und des Verwaltungsverfahrens, so das Unternehmen.