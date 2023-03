Vor einem ausverkauften Remigiushaus in Otterstadt haben das Elementar- und das Generationenorchester des Musikvereins Otterstadt unter Leitung von Dirigentin Heike Schneider am Samstagabend ihr Talent präsentiert. Für den kurzweiligen Konzertabend der insgesamt 52 Musikerinnen und Musiker waren etwas mehr als 200 Personen in das ehemalige Kirchengebäude gekommen. Dessen Akustik unterstrich das Können der Musizierenden. Den Auftakt machten die jungen Musiker des Elementarorchesters, die von mystischen Klängen beim Stück „Riders in the Sky“ bis hin zu den fröhlichen Rhythmen von „Fun, Fun, Fun“ viel zu bieten hatten.

Die Mitglieder des Musikvereins haben für ihr Jahreskonzert viele Stunden unter der Woche und an zwei Probewochenenden geübt. Die Mühe hat sich gelohnt. Das Generationenorchester begeisterte das Publikum mit Darbietungen aus unterschiedlichen Musikrichtungen, mit verschiedenen Themen und sprach dadurch viele Gefühle an: In „Rise of the Firebird“ ging es um Hoffnung, Triumph und Freiheit, in „Concerto D’Amore“ um Liebe, Zuneigung und Geborgenheit. Das Moderatoren-Duo Laura Katz und Fritz Böttcher führte gekonnt durch den Abend. Besonders viel Applaus brachten das Stück „Santana“ mit Solist Marius Schneider an der E-Gitarre, der Tanzhit „Let’s get loud“ und der Klassiker „Music“ ein – die Liebeserklärung an die Musik von John Miles. Auch die Otterstadter Musiker haben mit diesem Abend gezeigt, dass sie ihr Hobby lieben und bekamen ausschließlich positive Rückmeldungen vom Publikum.