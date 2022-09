Mit einem Konzert feiern die Schifferstadter das 40-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft mit Frederick (USA). Am Sonntag, 11. September, 17 Uhr, geht es im Pfarrheim Herz-Jesu „pfälzisch-amerikanisch“ zu.

Vermittelt durch die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz, treten das Joey Harkum Duo mit Singer-Songwriter Joey Harkum aus dem US-Bundesstaat Maryland sowie der Sprachwissenschaftler Michael Werner aus der New Paltz Band auf. Michael Werner, ist seit 25 Jahren Herausgeber der pfälzisch-pennsylvanischen Zeitung „Hiwwe wie Driwwe“ und Experte für die Sprach- und Kulturbeziehungen zwischen diesen beiden Regionen. Als Berater hinter und Mitwirkender vor der Kamera war er auch an der Produktion der Kinodokumentation „Hiwwe wie Driwwe – Pfälzisch in Amerika“ maßgeblich beteiligt. Mit seiner Band New Paltz hatte er 2019 auch einen Auftritt in Schifferstadts Partnerstadt Frederick. Er wird in Schifferstadt Songs aus seinem Programm „Hiwwe wie Driwwe“ zum Besten geben und einen Eindruck vermitteln, warum die pennsylvanische Mundart einem altertümlichen Pfälzisch gleicht. Der Eintritt zum Konzert ist frei.