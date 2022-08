Nach fast dreijähriger pandemiebedingter Pause will der Jugendtreff Schifferstadt die Stadt erneut feiern. Beim Konzert „We love Schifferstadt – Reloaded“ legt der international erfolgreiche DJ Olde in seiner eigenen Heimatstadt auf. Wie schon bei der Premiere „We love Schifferstadt“ im Jahr 2017 will er die Waldfesthalle zum Beben bringen, versprechen die Veranstalter. Gefeiert wird am Sonntag, 2. Oktober. Einlass ist ab 19 Uhr, los geht’s ab 20 Uhr. Tickets gibt es online auf der Webseite www.eventbrite.de/e/we-love-schifferstadt-tickets-395416620757. Schnell sein lohnt sich: Wenige Karten gibt es zum „Early-Bird-Tarif“ für 5,50 Euro, im Vorverkauf für 7 Euro und für Spätentschlossene an der Abendkasse für 10 Euro. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre. Es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Regeln.