„Die Gedanken sind frei“ heißt es am Samstag, 17. Juni, ab 19 Uhr im Club Ebene Eins in Schifferstadt. Dann stellt das Miriam Ast Trio sein neues Album „Tales and Tongues“ vor. Mit den Mitteln des zeitgenössischen Jazz hat das Trio darauf europäische Volkslieder in eine moderne Form gebracht.

Miriam Ast, die aus Speyer stammt, hat bewegte Jahre hinter sich. Die Jazzsängerin und Komponistin war in London ansässig und wirkte im englischen Leeds am dortigen Musik-Konservatorium. Inzwischen lehrt sie an der Musikhochschule Freiburg. Wie die Veranstalter mitteilen, begibt sich Miriam Ast im Club Ebene Eins zusammen mit dem Jazzpianisten Daniel Prandl und dem Cross-over-Cellisten Veit Steinmann nach dem Brexit auf Spurensuche in die gemeinsame europäische Vergangenheit. Das Trio unternehme eine „spannende musikalische Reise durch die verschiedenen Sprachen und Klänge des Kontinents“.

Im Club Ebene Eins ist Miriam Ast keine Unbekannte. Mit der Formation Klezmers Techter gastierte sie bereits 2019 in der Scheune.

Termin

Konzert des Miriam Ast Trios am Samstag, 17. Juni, 19 Uhr, im Club Ebene Eins in Schifferstadt, Burgstraße 23. Karten gibt es für 18 Euro (ermäßigt neun Euro). Reservierungen unter der Telefonnummer 06235 920399 (Anrufbeantworter), per E-Mail an CEEins@web.de und im Netz unter www.clubebeneeins.de.