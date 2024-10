Der Chor der Herz Jesu Kirche in Schifferstadt veranstaltet ein geistliches Konzert unter dem Motto „Oh Herr gib Frieden“. Das Konzert findet am Sonntag, den 13. Oktober, um 17 Uhr in der Herz Jesu Kirche, Salierstraße 104, statt. Das hat die Kirche angekündigt. Das Programm umfasst Musikstücke aus verschiedenen Epochen und Stilen, die alle das Thema Frieden gemeinsam haben. Es beinhaltet sowohl traditionelle als auch moderne Werke, die um göttlichen Beistand und Versöhnung bitten.