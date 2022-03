Das Polizeipräsidium (PP) Rheinpfalz nimmt an der europaweiten Kontrollwoche „Speedmarathon“ teil. Sie findet vom 21. bis 27. März statt und zielt laut Ankündigung der Polizei auf die Bekämpfung und Verhinderung von überhöhter Geschwindigkeit ab. Im vergangenen Jahr kam es nach Polizeiangaben infolge überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit im Einzugsbereich des PP Rheinpfalz zu 1792 Verkehrsunfällen. Bei 451 davon wurden demnach Personen verletzt, gestorben sind 19 Menschen. Im Zuge des „Speedmarathons“, der vom europaweiten Polizeinetzwerk Roadpol koordiniert wird, kündigt das PP Rheinpfalz insbesondere am Donnerstag, 24. März, Kontrollen an mehreren Standorten an.