Viel zu tun hatten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt bei mehreren Verkehrskontrollen am Montag. Auf der K13 „Auf der Au“ in Höhe des dortigen Campingplatzes wurden nach Angaben der Polizei elf Raser erwischt. Bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde war der höchste gemessene Wert 81 km/h. In Schifferstadt stellten die Polizisten Gurtverstöße fest. Darunter war auch ein Kind „ohne jegliche Sicherung“. Drei Autofahrer wurden dabei erwischt, wie sie am Steuer mit dem Handy telefonierten. In der Speyerer Straße wurde am Fahrzeug eines 41 Jahre alten Schifferstadters zudem ein nicht eingetragener Heckspoiler festgestellt. Das führte den Beamten zufolge zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Autos.